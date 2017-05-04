مصر تلغي اعتكاف المواطنين في المساجد في شهر رمضان

المصدر: محمد منصور - إرم نيوز

أعلن وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة إلغاء الاعتكاف في المساجد خلال شهر رمضان المقبل في خطوة هي الأولى من نوعها أعقبت اتهامات باستغلال المساجد في أمور سياسية.

وقال وزير الأوقاف: “لا مجال في الاعتكاف هذا العام لغير أئمة الأوقاف والمصرح لهم بأداء الخطبة والدروس الدينية من خريجي الأزهر الشريف”، لافتًا إلى أن الوزارة ستحدد مساجد بعينها للاعتكاف في كل منطقة وستخضع لمتابعة إدارات ومديريات الأوقاف وفقًا لضوابط مشددة للوزارة.

وأشار الوزير، في بيان نشره عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، اليوم الخميس إلى أن “الاعتكاف هذا العام سيخضع لضوابط جديدة ومشددة وفي مساجد ستعلنها الوزارة عبر موقعها الرسمي وبإشراف من الوزارة مباشرة وأن يكون المعتكفون معروفين لدى إدارات الأوقاف ببيانات واضحة”.

ويطرح في مصر من وقت لآخر موضوع تجديد الخطاب الديني وتتخذ المؤسسة الدينية موقفًا متحفظًا من هذا الموضوع فيما ترد الوزارة بإجراءات مخالفة لرأي الأزهر من خلال تشديد إجراءات وطقوس دينية تقول إنها “ضرورية لإحكام القبضة على المساجد ومنع تسلل الأفكار التكفيرية والمتشددة”.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد دعا المؤسسات الدينية الإسلامية في مصر لتجديد الخطاب الديني لمواجهة التطرف والطائفية وذلك في وقت تعاني فيه مصر والمنطقة العربية من تصاعد هجمات المتشددين.

وشدد السيسي على أهمية مواصلة الأزهر لدوره في تصويب الخطاب الديني وتنقيته من أي أفكار مغلوطة بما يسهم في الجهود المبذولة لمكافحة التطرف والإرهاب.