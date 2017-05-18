دنيا سمير غانم: لا أخشى السينما.. وعلاقتي بأحمد مكي رائعة

تواصل الفنانة المصرية دنيا سمير غانم تصوير أحداث مسلسلها الجديد المقرر عرضه في رمضان المقبل والذي تدور تفاصيله بالكامل في تايلاند.

وقالت دنيا في تصريح خاص لإرم نيوز إن العمل سيكون جرعة من الكوميديا، نافية أن تكون فكرة المسلسل مقتبسة من فيلم عالمي.

وأضافت “ترددت أسرة المسلسل في اختيار الاسم وبعد مشاورات كثيرة تم الاستقرار على (اللا لا لاند) لأن أحداثه تدور حول طائرة كانت متجهة إلى الصين وتسقط في تايلاند ويتعرض الناجون منها إلى مواقف مليئة بالكوميديا”.

وتابعت “تم استثمار اسم الفيلم الشهير اللا لا لا ند وهذا الأمر ليس عيبًا أو يقلل من قيمة العمل”.

وبشأن ما يتردد عن اختيارها فريق العمل بالكامل قالت “هذا الكلام لا يمتّ للحقيقة بصلة أنا ممثلة ضمن فريق العمل والاختيار يكون قرارًا من المخرج أحمد الجندي وإذا كنت تقصد وجود الفنان محمد سلام في أكثر من عمل معي فهذا الأمر يرجع إلى أنه فنان موهوب وبيني وبينه كيمياء كما أن الدور ينادي صاحبه دائمًا”.

وبشأن خوفها من خوض تجربة البطولة في السينما قالت “لا أخاف من السينما ولي فيها تجارب مهمة وناجحة جدًا ولكن لم أعثر على عمل يستفزني ويشجعني على خوض دور البطولة فأنا مؤمنة بأن النجاح سهل لكن الحفاظ عليه أمر بالغ الصعوبة لذا أدقق في كل اختياراتي الفنية”.

وعن اهتمامها بالعرض في رمضان قالت الفنانة الشابة “دون شك رمضان فاتح شهية للجميع حيث ترتفع فيه نسبة المشاهدة كما أنه شهد نجاح كل أعمالي بداية من مسلسل “للعدالة وجوه كثيرة” ومرورًا بـ”لهفة” و”الكبير أوي” وانتهاءً بمسلسل “نيللي وشريهان””.

وبسؤالها عن علاقتها بالنجم أحمد مكي أجابت “رائعة.. فهو فنان كبير ويدعمني جدًا وسعيد بنجاحي كما أنني سعيدة بمسلسله الجديد “خلصانة بشياكة” وأثق أنه سيكون عملاً مختلفًا ومبهرًا”.