“الكبير” أحمد مكي يعود بعد إصابته بمرض خطير.. وهكذا أثبت نجوميته في ساعات

المصدر: إرم نيوز

عاد النجم المصري أحمد مكي الذي اشتهر بسلسلته الكوميدية “الكبير”، بعد غياب طويل جراء إصابته بفيروس خطير أدى إلى مرضه لعام كامل.

عودة مكي بعد هذا الغياب جاءت بمناسبة إطلاقه صفحة رسمية عبر فيسبوك ، بطابعه الخاص حيث حملت اسم “سكي ملواني” الذي لجأ إليه بعدما وجد جميع الأسماء المتعلقة باسمه الشخصي مأخوذة من صفحات لا علاقة له بها رغم أن بعضها موثق من الفيسبوك.

وعلى هامش هذا الظهور الجديد كشف مكي أنه ظل مريضًا لعام كامل، بسبب فيروس أصابه في الكبد والطحال، وكان يمنعه من شرب الماء بسبب تأثر الطحال، وأدخله في غيبوبة لشهرين كاملين، بعدما تسبب الكبد بالخمول، حيث كان ينام 20 ساعة في اليوم.

وذكر مكي أنه خسر 20 كلغم من وزنه بسبب المرض، لدرجة أنه فقد الأمل، لكن وضعه الصحي تحسن في الوقت الحالي وعاد مرة أخرى لاستعادة الوزن، وتعلم الكثير في رحلة المرض، معتبرًا أن سؤال الجمهور عنه جعله يشعر بأن لديه أهلًا وليس جمهورًا.

هذا الجمهور كان حاضرًا في الظهور الجديد وأثبت نجومية مكي، فخلال ساعات حظي مقطع الفيديو على الصفحة بأكثر 1.2 مليون مشاهدة وتجاوز عدد متابعي الصفحة 380 ألف متابع، وسجل أكثر من 3 آلاف متابع تقييمهم للصفحة بمنحها في المعدل العلامة الكاملة 5 على 5 تقديرًا لأداء صاحبها الفنان.