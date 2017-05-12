ميرفت أمين: الدراما سحبت البساط من السينما والرومانسية ليست حكرًا على الأتراك

المصدر: صفوت دسوقي - إرم نيوز

تعود الفنانة المصرية ميرفت أمين إلى الدراما التلفزيونية هذا العام بمسلسل من تأليف الراحل إحسان عبدالقدوس بعنوان “لا تطفئ الشمس”، وتدور أحداثه في إطار رومانسي، والعلاقات الإنسانية بين أبناء العائلة الواحدة.

وقالت ميرفت أمين في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز” “اعتذرت عن 3 سيناريوهات واقتنعت بهذا العمل لأنه عودة إلى الرومانسية والإيقاع الهادئ، وأنا بطبعي لا أحب الأعمال التي تميل إلى العنف والإثارة وأحب الأعمال الاجتماعية المغلفة بإطار رومانسي”.

وعن اتهام المسلسل بتقليد التركيبة التركية قالت “المسلسل كتبه الراحل إحسان عبدالقدوس، وهذا يعني أن الأمر بعيد تمامًا، والرومانسية ليست حكرًا على الدراما التركية، وأنا لست معجبة بهذه الدراما لأن إيقاعها بطيء ويبعث على الملل، ومازالت الدراما المصرية تحتفظ بجمالها وحضورها واتهامها بتقليد التركية ظالم جدًا”.

وفيما يتعلق بتوقعاتها لدراما رمضان أضافت “أتوقع منافسة ساخنة خاصة في ظل حضور الزعيم عادل إمام الذي يفاجئ الجميع كل عام بعمل فني استثنائي كما أنني معجبة بفريق عمله الذي يضم الكاتب يوسف معاطي والمخرج رامي إمام، لأن العمل بروح الفريق يساعد على الإبداع ويقرّب وجهات النظر”.

ونفت أمين ما تردد بشأن وجود خلاف بينها وبين الزعيم معلقة “لا يوجد خلاف بيني وبين عادل إمام فهو صديق عمري وتربطني به علاقة طيبة”، مشيرة إلى أنها تتمنى حضور الفنان يحيى الفخراني في رمضان لأنه يثري المشهد الدرامي.

وأكدت النجمة المصرية ميرفت أمين أن الدراما التلفزيونية سحبت البساط من السينما وأكبر دليل على ذلك هو تواجد نجوم الصف الأول كل عام على شاشة التليفزيون.