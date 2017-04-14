وفاء عامر وكمال أبو رية بديلان لميرفت أمين وحسين فهمي في “قصر العشاق”

المصدر: أحمد عثمان- إرم نيوز

يبدأ الفنان المصري كمال أبو رية ومواطنته الفنانة وفاء عامر، يوم الأحد، تصوير دوريهما في مسلسل “قصر العشاق” كبديلين للنجمين حسين فهمي، الذي اعتذر لارتباطه بمسلسل “السر”، وميرفت أمين التي اعتذرت أيضًا دون إبداء الأسباب.

وقال المخرج أحمد صقر إن فريق المسلسل الذي يضم النجوم عزت العلايلي وبوسي وفاروق الفيشاوي وسوزان نجم الدين وسهير رمزي وكمال أبورية ووفاء عامر، يصور يوميًا أكثر من 15 ساعة للحاق بخريطة العرض الرمضاني.

وأكد “صقر” في تصريحات خاصة لإرم نيوز، ثقته في أن وفاء عامر وأبورية سيقدمان دورين رائعين لما يملكانه من موهبة كبيرة، مشيراً إلى أن الهدف من اختيار ميرفت أمين وحسين فهمي في البداية كان لعمل تجربة درامية شكلاً ومضمونًا من هذا الجيل المتميز وجمعه في عمل واحد.

ونفى صقر أن تكون مساحة الدور أو الأجر سببًا في اعتذار ميرفت أمين وحسين فهمي، أو لعدم رغبتهما في العمل معًا كما أشيع، لافتًا إلى أن كل منهما مرتبط بأعمال تعاقد عليها.