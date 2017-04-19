بالفيديو.. تغيير مسار العمل بمشروع بناء نفق في دبي للسماح لطائر حبارى بفقس بيضه

المصدر: دبي – إرم نيوز

أبرز الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وزير الداخلية الإماراتي، من خلال مقطع فيديو، موقفا انسانيا لكل من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، أثناء تجوالهما في إحدى المناطق الصحراوية في دبي الأسبوع الماضي.

وروى الشيخ سيف قصة إنقاذ الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد لأحد طيور “الحبارى”، عبر نشره القصة على صفحته الرسمية “انستغرام”.

وكتب الشيخ سيف في تفاصيل الواقعة: “أثناء لقائهما قبل أسبوع في دبي، وخلال تجوالهما في إحدى الغابات كانت المعدات تعمل على إنجاز نفق لممارسة الرياضة، وعندها لاحظوا وجود حبارى ترقد على بيضها في موقع الإنشاء”.

وأضاف: “فأمرا بتحويل موقع العمل بالمشروع إلى الطرف الآخر من الموقع حتى تَفقس بيضها”.

قصه "نفق" أشارككم بما عرفته في دبي بالأمس،، سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد "الله يحفظهم" وأثناء لقاءهم قبل أسبوع في دبي، وخلال تجوالهم في إحدى الغابات كانت المعدات تعمل على إنجاز نفق لممارسة الرياضة. وعندها لاحظوا وجود "حبارى" ترقد على بيضها في موقع الإنشاء. فأمروا بتحويل موقع العمل بالمشروع إلى الطرف الآخر من الموقع حتى يفقس بيضها. كم نحن محظوظين برعاية الخالق عز وجل في هذا الوطن الغالي ومن ثم حرص قيادته الاستثنائية A post shared by سيف بن زايد (@sbzalnahyan) on Apr 18, 2017 at 5:33am PDT

وظهر كل من الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد في الفيديو وهما يقومان بتصوير طائر الحبارى بجانب معدات الحفر.