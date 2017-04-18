الشيخ محمد بن راشد: وين عقالي؟

المصدر: دبي – إرم نيوز

نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، صورة تجمعه بابنته الشيخة جليلة، على صفحته الرسمية “انستغرام”، أمس الاثنين.

وعبرت الصورة بشدة عن دفء أبوي وانسجام عائلي ظهر فيها حاكم دبي مع ابنته وهي تحمل دميتها المفضلة وترتدي “عقاله” و”غترته”، وعكست عفوية الشيخ محمد وروحه المرحة، حيث كتب معلقا عليها: “وين عقالي؟”.

ومعروف عن الشيخ محمد بن راشد بساطته وروحه المرحة التي تنعكس على عائلته والمحيطين به ومن يقابله، حيث يشارك الجميع في مختلف المناسبات كما يشاركهم بلحظات من حياته اليومية وحياة عائلته، ويعتمد الإيجابية والبساطة في التعامل.