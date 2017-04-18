بالفيديو والصور.. بنات الشيخ محمد بن راشد يمارسن هذه الرياضة الخطرة في دبي

المصدر: نقلا عن موقع فوشيا

نشرت الشيخة مريم بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، مقطع فيديو، عبر صفحتها الرسمية “انستغرام” تظهر فيه وبصحبتها ابنتها لطيفة بنت راشد وشقيقتها ميثا على شاطئ بالقرب من برج العرب الشهير.

وعلقت الشيخة مريم على المقطع: “‎ميثا ومريم بنات أخي الغالي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وابنتي الغالية لطيفة بنت راشد بن خليفة آل مكتوم مع فريق اسطبل الشيخة ميثا وفريق نوقيرا دبي للجوجيتسو وأعضاء سيرف هاوس دبي لركوب الأمواج خلال أدائهم رياضة التزلج على الماء ولكن بشكل مختلف على شاطئ منزلنا فالخيول هي التي كانت تجر المتزلجين”.

وليس غريبًا على الشيخة مريم عشقها للخيول، فهي واحدة من أهم الفارسات في الإمارات، حيث ورثت هذه الهواية عن أبيها الشيخ محمد بن راشد، وشقيقها الشيخ حمدان. ولها الفضل في انتقال رياضات الفروسية إلى دولة الإمارات، بعد أن اقترحت الفكرة على والدها وشقيقها الشيخ حمدان، وقد لاقت إعجابهما وقاما بدعمها وإطلاق مهرجان الشيخة مريم بنت محمد بن راشد لسباقات الفروسية.

كما تهوى الشيخة ميثا مختلف الرياضات، فسبق وأن حصلت على الميدالية الفضية في القتال الفردي كأول إماراتية تفوز بها في دورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت في قطر عام 2006، كما فازت بجائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة الرياضية لشخصية العام الرياضية على المستوى المحلي 2013.

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