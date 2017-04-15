بالفيديو.. سعد لمجرد يحتفل بحريته مع فرقة موسيقية بباريس

المصدر: وداد الرنامي- إرم نيوز

ظهر الفنان المغربي سعد لمجرد في فيديو على مواقع التواصل، وهو يرقص وسط فرقة موسيقية بشوارع باريس، احتفالا بحريته بعد أزيد من 5 شهور وراء القضبان.

كما ظهر له فيديو آخر رفقة أصدقائه، وصورة وهو يتناول الكسكسي معهم.

ومن بين المهنئين الذين سارعوا إلى الاتصال بالمعلم، رئيس الحكومة المغربية السابق و الأمين العام لحزب العدالة و التنمية السابق عبد الإله بنكيران.

وتداولت الصحافة ومواقع التواصل الكثير من أخبار لمجرد بعد إطلاق سراحه، أبرزها اتصاله هاتفيا بعدد من الفنانين الذين ساندوه خلال محنته، وعلى رأسهم الفنانة أحلام، التي نشرت صورته على تويتر مع التغريدة التالية :”كم أسعدتني هذه المكالمة من ابني الغالي سعد المجرد أدعو له حبيبي هو الآن خارج السجن واسال الله أن يتمم عليه ويعود لأهله وبلده بسلام يا رب”.

كما هنأ عدد كبير من الفنانين العرب زميلهم على حساباتهم في مواقع التواصل، بتدوينات أو بفيديوهات مسجلة، وأبرزهم الفنانات سميرة سعيد وجنات، والمذيعة مريم سعيد .

وعلم أن عائلة الفنان المغربي طردت صديقه ومدير أعماله السابق عصام وشمة، عند قدومه لزيارة سعد في الشقة التي يقيم فيها مع أبويه بالدائرة الخامسة بباريس، لأسباب لم يتم الكشف عنها بعد.

أما المدعية لورا بريول فحضرت يوم الجمعة الماضي رفقة محاميها وصديقة لها إلى المحكمة العليا بباريس، وعليها علامات الغضب الشديد، وبدأت تحتج بصوت مرتفع متهمة العدالة الفرنسية بأنها تغيرت وأصبحت تدافع عن الغرباء، كما تقدم دفاعها بملتمس للنيابة العامة بوقف إطلاق سراحه.