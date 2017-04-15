شاهد سعد لمجرد في أول ظهور له بعد الإفراج عنه في باريس (صورة)

المصدر: باريس- إرم نيوز

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للفنان المغربي المُفرج عنه سعد لمجرد في أول ظهور له بعد أن قررت السلطات الفرنسية الإفراج المؤقت عنه.

وظهر الفنان المغربي مع مجموعة من أصدقائه أثناء تناوله وجبة الكسكسي المغربية في العاصمة الفرنسية باريس.

وكان قاضي التحريات الفرنسي قد قرر الخميس، منح الفنان المغربي سعد لمجرد الإفراج المؤقت، لكن وفق شروط جد دقيقة، إذ أكدت مصادر مطلعة لـ”إرم نيوز”، أن القاضي أمر بوضع السوار الإلكتروني في يد سعد لتعقب خطواته عن كثب، وأيضًا تم منعه من مغادرة البلاد إلى أن يتم إصدار الحكم النهائي.

وكان محامي سعد لمجرد وضع قبل أيام طلبًا جديدًا على طاولة القاضي لمنح موكله إفراجًا مؤقتًا، مرفقًا بضمانات قوية، منها وثيقة من السفارة المغربية في باريس تؤكد أنه لن يُسمح للمجرد بمغادرة فرنسا قبل انتهاء محاكمته.

وقضى الفنان المغربي، ما يزيد على 6 أشهر في سجن “فلوري” في ضواحي مدينة باريس، بتهمة الاعتداء جنسيًا على فتاة تحمل الجنسية الفرنسية.

ومن المرتقب أن يقيم الفنان سعد لمجرد، في شقة استأجرها والداه منذ أسابيع بالدائرة الخامسة في العاصمة الفرنسية باريس.