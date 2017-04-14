سهير رمزي: مرعوبة من دور الراقصة.. ولهذا قبلت العمل

المصدر: أحمد عثمان- إرم نيوز

قالت الفنانة المصرية سهير رمزي إنها متوترة جدًا ومرعوبة بسبب دور الراقصة المعتزلة الذي تلعبه في مسلسل “قصر العشاق” للمخرج أحمد صقر والمؤلف محمد الحناوي.

وأضاف سهير في تصريح خاص لإرم نيوز: “أعتبر قبولي لهذا الدور مغامرة وأخشى أن يكون صادمًا للجمهور خاصة أنه يراني بالحجاب منذ عودتي”.

وتابعت: “رغم أنني أقدم دور راقصة لكن لن أخلع الحجاب لأن الدور من المفترض لراقصة معتزلة ويخطف داعش أولادها ويجبرها للانضمام معهم”.

وأردفت: “تفاصيل العمل والدور المختلف الذي يغير جلدي تمامًا بخلاف فريق العمل الرائع عزت العلايلي وبوسي وفاروق الفيشاوي كل هذا شدني للمشاركة رغم قسوة الدور وشخصية الراقصة”.

وأوضحت الفنانة الكبيرة: “سيتم الاستعانة بمشاهد رقص من أفلامي لاستخدامها في الأحداث فلاش باك للشخصية التي تتطور حياتها من راقصة معتزلة لصاحبة صالة لاخوانية ثم تنضم لداعش ونهايتها تكون مثيرة ولكن الأهم هل تستطيع إنقاذ أولادها أم لا”.