قناة mbc تؤجل عرض مسلسل “العاصوف” لناصر القصبي في رمضان لهذا السبب

المصدر: دبي - إرم نيوز

أعلنت مجموعة mbc اليوم الأحد، أنها قررت تغيير موعد عرض مسلسل “العاصوف” الذي يشارك فيه الفنان السعودي ناصر القصبي، ويحكي التحوُّلات التي شهدتها العاصمة السعودية الرياض خلال حقبة سبعينيات القرن الماضي.

وقالت mbc في بيان لها: “في سياق الجدولة البرامجية المعتمدة للمسلسلات الدرامية والبرامج على قنوات MBC عمومًا، وقناة MBC1 خصوصًا، ونظرًا لكثافة المحتوى الدرامي في الدورة البرامجية الحالية، وخصوصًا ازدحام أوقات الذروة وامتلائها خلال فترة ما قبل شهر رمضان، ورغبة في منح العمل حقه من ناحية وقت العرض وحيز المشاهدة، تقرر تأجيل عرض مسلسل العاصوف إلى وقت لاحق، يُعلَن في حينه”.

وكانت القناة تنوي بث “العاصوف” في رمضان، قبل أن تغير موعد العرض.

ويتوقع أن يُحدث المسلسل ضجة؛ وذلك لحساسية المواضيع التي يتطرق لها قبل حرب أفغانستان والطفرة التي شهدتها السعودية، والمنعطفات التي مر بها المجتمع السعودي سياسيا ودينيا.

والمسلسل كتبه الدكتور عبدالرحمن الوابل – رحمه الله -، ومن إخراج المخرج السوري مثنى صبح.

وكانت القناة ذاتها قد تعرضت أخيرًا لحملات مقاطعة بعد إعلانات “كوني حرة”، لكنها سارعت بالاعتذار والتبرير.