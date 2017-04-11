عمرو دياب “أحلى وأحلى” بعد قرار قضائي ضد “روتانا”

المصدر: محمد علام - إرم نيوز

أصدر القضاء المصري، اليوم الثلاثاء، حكماً لصالح الفنان عمرو دياب ضد شركة روتانا في الدعوى التي أقامتها الشركة، وتطالب فيها “الهضبة” بدفع تعويض مادي 5 ملايين دولار بسبب ألبوم “أحلى وأحلى”.

ورفضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الدعوى المقامة التي حملت رقم 532، والمقامة من “روتانا” ضد عمرو دياب وإحدى شركات الاتصالات، لتطالبه بمبلغ 5 ملايين دولار تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بالشركة.

وقالت روتانا في دعواها إن “الفنان عمرو دياب طرح ألبومه (أحلى وأحلى) دون موافقة كتابية من الشركة”.

ودفع عمرو دياب برفض الدعوى لعدم تنفيذ شركة “روتانا” التزاماتها التعاقدية، بعد أن تقدمت بالدعوى عقب طرح حملة إعلانية تحمل أغاني ألبومات “أحلى وأحلى” من إحدى شركات الاتصالات.