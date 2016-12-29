بالفيديو.. بلقيس تشارك جمهورها لحظات زفافها الأسطوري كاملة

المصدر: خاص – إرم نيوز

شاركت الفنانة اليمنية، بلقيس، ليلة اليوم الخميس، متابعيها وجمهورها، بليلة العمر التي وصفتها مختلف وسائل الإعلام بـ”الأسطورية”.

وحرصت بلقيس على التقاط الصور لاستعدادات الحفل ونشرها أولا بأول، كما نشرت فيديو مصورًا كامل لحفل زفافها على رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف في دبي.

وتضمنت الصور اللحظات المرتقبة قبل الزفاف، حيث تم تصوير الساحة التي ستشهد حفل العرس، وطاولات الضيوف، بالغة الفخامة، إضافة إلى الأضواء المتلألئة التي عكست الأجواء الساحرة للعرس.

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وظهر في مطلع الفيديو زوج بلقيس “سلطان” وهو يحيي الضيوف، الذين احتشدوا حوله، وتقدم حفله مع فرقة شعبية سعودية، وفي مشهد رومانسي دخلت الفنانة اليمنية على أنغام Moon Light للموسيقي الشهير، بيتهوفن، وهي ترتدي الفستان المرصع بالألماس، والذي بدت به كأميرات القصص الخيالية، قبل أن تنطلق الأغاني الخليجية والعربية ويحتفل العروسان مع ضيوفهم.