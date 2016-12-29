بلقيس تحتفل مع رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف بزفافهما “الأسطوري” في دبي

المصدر: دبي - إرم نيوز

تحتفل الفنانة بلقيس فتحي، اليوم الخميس بحفل زفافها على رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف بمدينة دبي في حفل يصفه المتابعون بالأسطوري.

وقبل ساعات من الزفاف نشرت الفنانة بلقيس تغريدة على حسابها بتويتر قائلة “فديت المتحمسين” في إشارة إلى معجبيها الكثر على مواقع التواصل الاجتماعي.

فديت المتحمسين ???????????????? — Balqees (@BalqeesFathi) December 29, 2016

وقبل ذلك نشرت الفناة على موقع “انستغرام”، صورة تجمعها بخطيبها من إحدى جلسات التصوير التي خضعا لها، قائلة: “الليلة ليلتنا”.

Tonight is our night ???????????????????????? A photo posted by Balqees (@balqeesfathi) on Dec 28, 2016 at 12:01pm PST

كما نشرت فيديو آخر من التحضيرات المعدة للضيوف.

الليلة.. تقديمات ضيوفي ملكية مثلهم بالضبط.. واخترت @victoriachoclat لأنهم الأرقى والأفضل من هذي الناحية ???????????????? طعم الشوكليت خياااااال A video posted by Balqees (@balqeesfathi) on Dec 29, 2016 at 1:28am PST

وسوف ترتدي بلقيس فستانًا فخمًا أعدت له منذ عدة أشهر، فيه قطع كثيرة من الماس، كما ترتدي فساتين أخرى في نفس الحفل وكذلك زوجها أيضًا سيرتدي الزي السعودي في بداية الحفل ثم يقوم بالتغيير ليرتدي بدلة.

وستتكون زفة العروسين من 4 زفات ، حجازية، ومغربية، ومصرية، ويمنية، وزفة بلقيس الخاصة ستكون بصوت المطرب حسين الجسمي، أما زفة زوجها سلطان سوف تكون من المطرب راشد الماجد.

ومن المحتمل أن بلقيس تفاجئ زوجها بأغنية خاصة له.

ويعتزم العروسان قضاء شهر العسل في مدينة نيويورك.