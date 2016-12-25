بعد”الإمارات”.. مصر تمنع تامر حسني من السفر إلى تركيا لأن عمره لم يتجاوز الـ 40

المصدر: حسن خليل - إرم نيوز

للمرة الثانية، فشل الفنان المصري، تامر حسني، في مغادرة مطار القاهرة، اليوم الأحد، إلى تركيا، بعد واقعة منعه مسبقاً من السفر أثناء محاولة سفره لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيطر الغموض على موقف فشل “تامر” من السفر، حيث أكد لمقربين منه داخل المطار، أنه وصل متأخرًا عن موعد الطائرة المتجهة إلى إسطنبول، حيث يسافر لحضور حفل زفاف أحد أصدقائه- بحسب قوله، فيما قالت مصادر في المطار لـ”إرم نيوز” إن المنع جاء بسبب عدم وجود موافقة أمنية مسبقة لسفره، وفقاً للإجراءات الجديدة التي يتبعها المطار، لمن هم في سن 18 إلى 40 عاماً، لبعض الدول، وبينها تركيا.

وأضاف المصدر أن تامر حسني، خرج من المطار دون إثارة أي مشكلة مع سلطات الأمن، مؤكداً أنه سيسافر عبر رحلة أخرى مساء اليوم، ليتمكن من حضور حفل الزفاف، وذلك بعد حصوله على الموافقة الأمنية للسفر خلال ساعات.

وفي نوفمبر الماضي، فشل المطرب المصري في السفر للإمارات، بعد أن وجد اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر، حيث تبين وجود تشابه أسماء بينه وبين شخص آخر مدرج ضمن قوائم المنع.

يذكر أن تامر حسني، حصل أخيرًا على جائزة “دير جيست” لأفضل ألبوم غنائي لعام 2016.