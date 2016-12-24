ماذا قال الفنان المصري تامر حسني عن 2016؟ (فيديو إرم)

المصدر: شيرين الجمال - إرم نيوز

قال الفنان المصري، تامر حسني إن العام 2016 كان عامًا سعيدًا عليه بعد أن لمس نجاح ألبومه “عمري ابتدى”، في جولاته الغنائية حول العالم.

وأضاف حسني، تصريحات لـ “إرم نيوز”، خلال حضوره حفل مجله “دير جيست” السنوي، لتكريم نجوم الفن والإعلام، أنه سعيد بحصوله على جائزتين في الحفل، خاصة أنه جاء بأصوات الجمهور، ورأي اللجنة.

وعن آخر أعماله الفنية، أشار حسني، إلى أنه يستعد لتصوير فيلمه الجديد “تصبح على خير”، بالإضافة لمسلسل يعرض في دراما رمضان المقبل، وتشاركه بطولته، الفنانة ياسمين عبد العزيز.

يذكر أن حفل مجلة “دير جيست” السنوي، أقيم داخل أحد فنادق القاهرة، لتكريم كوكبة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، عن أعمالهم عام 2016.