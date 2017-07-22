إيران.. احتراق فندق روتانا المكون من 20 طابقاً (صور)

اندلع حريق هائل في فندق مكون من 20 طابقا، اليوم السبت، في مدينة مشهد شمال شرق إيران، بحسب ما أعلن رئيس جمعية الفنادق بالمدينة محمد قانعي.

وقال قانعي للصحفيين، إن “حريقاً اندلع ظهر اليوم في فندق روتانا السياحي بمدينة مشهد، ما أدى إلى احتراق الفندق بالكامل”، مشيراً إلى أن “فرق الدفاع المدني مدعومة بفرق الإسناد هرعت إلى موقع الحريق، لكن لم تتمكن من السيطرة على الحريق بسبب وجود الفندق داخل الأزقة الضيقة”.

وأوضح قانعي، أنه “في الساعات الأولى أتى لهيب النار على الطوابق العشرة الأولى، وأدت إلى احتراق بقية الطوابق الأخرى”، واصفاً “الخسائر بالجسيمة”، ونافياً وجود ضحايا.

وكانت شركة “صبا” الإيرانية الاستثمارية التابعة للحكومة، وقعت في ديسمبر الماضي، عقداً مع شركة “فنادق روتانا” لإدارة الفنادق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي يقع مقرها في الإمارات، لإنشاء أول فندق 5 نجوم في إيران.

ويقصد الملايين من الإيرانيين والأجانب مدينة مشهد لزيارة مرقد علي بن موسى الرضا الإمام الثامن لدى الشيعة، كما تضم المدينة مناطق سياحية وأثرية.