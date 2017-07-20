سائق تاكسي بالكويت أوصل 3 فتيات وحين طلب الأجرة كانت الصدمة

فوجئ سائق مصري في الكويت، حين طالب بأجرته بعد قيامه بتوصيل 3 فتيات إلى صالون، بتعرضه للإهانة والشتم من قبلهن، بل أقدمت إحداهن على رفع حذائها في وجهه.

وبدأت الواقعة، حين استوقفت الفتيات الثلاث سائق التاكسي في منطقة الجابرية وطلبن إليه أن يقلهن إلى أحد الصالونات، وبعد وصولهن إلى وجهتهن ترجلن من دون أن يعطينه أجرته، فذكرهنّ بالحساب فما كان منهن إلا أن صرخن في وجهه وانهلن عليه بالشتائم من دون أي مبرر بل وهددنه بالضرب والاعتداء عليه، ما أدى إلى تجمع عدد من المارة، بحسب صحيفة “الراي”.

وتطور الأمر لاحقا، لتقوم إحداهن برفع حذائها على السائق وهددته بالضرب إن لم يغادر، فاستغاث بالشرطة وروى لهم ما تعرض له، وقبل وصولهم إلى المكان، توجهت الفتيات إلى الصالون، وجار البحث عنهن.