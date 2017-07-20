“قاتل والدته” في الكويت.. لهذا السبب ارتكب جريمته

كشف الأمن الكويتي عن أن الشاب قاتل والدته في منطقة الزهراء يعاني من انفصام في الشخصية، ولديه ملف في الطب النفسي، حيث ذكر حين اتصل بالعمليات المركزية وأبلغ عن الواقعة أنه قتل أمه تارة، وتارة يقول إنه قتل زوجة أبيه.

وسبق أن ألقى رجال الأمن القبض على الشاب بعد إبلاغه بنفسه عن الجريمة، وتحفظوا على السلاح وهو سكين المطبخ، ولم يستطع لحظتها تحديد إن كانت القتيلة والدته أم زوجة أبيه، وبعد رفع الجثة، اقتيد الجاني وهو في حالة هستيرية إلى مركز الشرطة، وفق صحيفة “الرأي” الكويتية.

وفي التفاصيل، فإن والد الجاني كان خارج المنزل لحظة ارتكاب الجريمة، وتم استدعاؤه إلى مخفر المنطقة، وبعد توجهه إليهم وإبلاغه بما حصل، أكد أن القتيلة والدة ابنه، مضيفًا أن ابنه يعاني من انفصام في الشخصية وأحيانًا لا يفرق بين الأشخاص الذين يعرفهم، وتصل به الحال إلى عدم التمييز بين أفراد أسرته، مبينًا أنه يعالج في الطب النفسي.

وقال مصدر أمني، إنه تم التحفظ على القاتل إلى حين استكمال الإجراءات القانونية.