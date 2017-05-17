شخص في دبي قتل آخر قبل 10 سنوات يقضي بالطريقة نفسها

توفي رجل آسيوي دهسًا على شارع الشيخ محمد بن زايد في دبي، لكن المفارقة تكمن في أن المتوفى دهس رجلا بذات الطريقة قبل 10 سنوات.

وأوضح مصدر أمني لصحيفة “الإمارات اليوم”، أن المتوفى أوقف سيارته على جانب الطريق لعطل حدث بها، وأثناء محاولته العبور في إطار سعيه لإصلاح الخلل، دهسته سيارة، وتوفي متأثراً بالإصابات التي لحقت به.

وأضاف أنه بعد فحص السجلات تبين أن الرجل المتوفَّى دهس رجلاً أيضًا قبل 10 سنوات، والمفارقة في أنهما ارتكبا الخطأ ذاته، حيث عبرا من أماكن غير مخصصة للمشاة، وأن المتسبب في الحادث الأول هو المتوفَّى في الحادث الثاني.

ولفت إلى أن سائق المركبة، فوجئ أثناء سيره نحو العاشرة مساء، بشخص يعبر الطريق الذي يتكون من 6 مسارات، فلم يستطع تفاديه ودهسه، ما أدى إلى وفاته، بينما قتل المتوفَّى رجلا بذات الطريقة قبل 10 سنوات.