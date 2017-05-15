دبي تخطط لإقامة “مرسى العرب” بتكلفة 1.7 مليار دولار

المصدر: دبي - إرم نيوز

تعتزم إمارة دبي إقامة منتجع سياحي بقيمة 6.3 مليار درهم (1.7 مليار دولار) على جزيرتين صناعيتين جديدتين ستشيدهما على جانبي برج العرب.

وهذا أحدث مشروع تخطط له الإمارة في الوقت الذي تسعى فيه لجذب 20 مليون زائر بحلول 2020 ، بالتزامن مع استضافة معرض إكسبو الدولي 2020.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) اليوم الإثنين أن مشروع مرسى العرب الممتد على مساحة أربعة ملايين قدم مربعة “سيتألف من جزيرتين صناعيتين، إحداهما مخصصة للترفيه والسياحة العائلية والأخرى تضم فيلات فاخرة إلى جانب مرسى خاص”.

وسيضم مرسى العرب 140 فيلا، ومرسى وألعابا مائية ومسرحا يتسع لـ1700 شخص لاستضافة سيرك دو سوليه وفق تقارير إعلامية محلية.

وأضافت الوكالة أن العمل في المشروع سيبدأ الشهر القادم وسيكتمل في أواخر 2020، دون أن تذكر كيفية تمويل المشروع، الذي سيضيف 2.2 كيلومتر إلى الشريط الساحلي للإمارة، ودبي واحدة من أكثر المدن الجاذبة للزائرين في العالم بالفعل.

وزار نحو 4.6 مليون سائح دبي خلال الربع الأول، بارتفاع 11 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات دبي للسياحة.

وتعكف دبي على تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى من المنتظر أن تكتمل في السنوات القليلة المقبلة.