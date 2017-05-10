بعد اختفائه لأسبوعين.. ثعبان عملاق يظهر مجددًا في ألاسكا (صورة)

المصدر: دعاء عبدالمنعم - إرم نيوز

أثار ثعبان عملاق من نوع “بايثون” طوله حوالي 5 أمتار ووزنه 45 كيلو جراماً، قلقًا في مدينة أنكوريغ بولاية ألاسكا بعد فقدانه منذ أسبوعين.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عاد الثعبان مرة أخرى إلى منزل أصحابه، وكان قد اجتذب وسائل الإعلام الدولية بعد أن فقد منذ 14 يومًا.

وقال صاحب الثعبان، ديفيد هايدي للصحيفة إن الثعبان الذي يدعى “سام” تغذى على أرنب كبير وزنه 11 كيلوغرامًا قبل اختفائه، ويبدو أنه لم يأكل منذ هذه اللحظة من المظهر الذي بدى عليه.

وأضاف أنه لم يعرف أين كان “سام” يختبئ، مشيرًا إلى أنه كان يخرج ويترك الباب مفتوحًا ويجد الثعبان مكانه، ويذهب لقضاء أعماله المنزلية.

ومن المعروف أنه لا توجد ثعابين برية في معظم أنحاء ألاسكا، لذلك كان من السهل العثور على “سام”.