بالفيديو والصور.. استخراج ثعبان حي من معدة رجل أثناء عملية جراحية

المصدر: دعاء عبد المنعم - إرم نيوز

عرضت صحيفة “ميرور” البريطانية لقطات مثيرة للاشمئزاز تظهر لحظة استخراج ثعبان البحر حيًا من جسم مريض أثناء إجراء عملية جراحية له.

وسحب الأطباء الثعبان وهو على قيد الحياة من معدة المريض أثناء العملية وكان يتلوى ويتحرك بعد إخراجه، وفقًا للصحيفة.

ويبدو أن هذا الفيديو تم التقاطه في الصين ، ويعتبر أول لقطات لحالة حديثة تعاني من هذا الأمر وأبلغ عنها في جميع أنحاء العالم بعد شعور الرجل بالإمساك.

وكاد الرجل الصيني البالغ من العمر 49 عامًا أن يفارق الحياة بعد استخدام علاج شعبي لعلاج الإمساك عن طريق إدخال ثعبان البحر عن طريق فتحة الشرج.

لكن الخطة تحولت إلى أسوأ علاج قد يتلقاه أي إنسان في حياته عندما عانى الرجل من آلام في المعدة واضطر إلى أن يطلب من الأطباء المساعدة في إزالة الثعبان الذي يبلغ طوله حوالي نصف متر.