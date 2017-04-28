بالفيديو.. شوارع بلدة تفيض بـ28 مليون لتر بيبسي بعد انهيار مصنع

المصدر: أبانوب سامي- إرم نيوز

غمرت شوارع بلدة “ليبستك” في منطقة “ليبيتسك أوبلاست” غرب روسيا أكثر من 28 مليون لتر من المشروبات الغازية بعد انهيار مستودع كبير للشركة المصنعة.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، أدى الانسكاب الهائل إلى غمر الشوارع بالصودا البنية كما تظهر اللقطات التي نُشرت على الإنترنت، الناس وهم يقودون سياراتهم وسط برك ضخمة من الشراب.

وذكرت التقارير انهيار حوالي 300 متر مربع من المصنع، ولكن لحسن الحظ لم يكن في الموقع عمال وقت وقوع الحادث.

والآن تشارك فرق الإنقاذ في عملية تنظيف هائلة لنقل الأنقاض من المبنى المنهار.

فيما قال مسؤولو البيئة إنهم بدأوا تحقيقاً حول ما إذا كان البيبسي المسكوب في الشوارع يشكل خطراً صحياً.

وأكد ممثل هيئة الرقابة البيئية المحلية “ديمتري تشورسين” أنه قد تم جمع عينات المياه من نهر “دون”، الذي يتدفق عبر المدينة، للتحقيق فيما إذا كانت المياه الرئيسة قد تأثرت بالصودا أو المواد الكيميائية التي تستخدم في مزجها.

وقال: “حتى الآن لم يعثر المتخصصون على أي علامة على احتمال وقوع ضرر في الموارد المائية”.

ومنذ ذلك الحين سارع مستخدمو الإنترنت للنظر إلى الجانب المشرق، إذ قال “أناتولي أفيركوف”: “الشيء الجيد هو أنه كان مصنعاً متخصصاً في المشروبات الغازية، فتخيل لو كان شيئاً أكثر خطورة، مثل مصنع مواد كيميائية”.

وأضاف آخر، باسم “كاظمير ألشيكوف”: “تبدو الأنهار الملونة مثل هذه ممتعة في أفلام الرسوم المتحركة”.

وأكد ممثلو شركة “بيبسي” أنهم مستعدون لدفع ثمن الأضرار، وأكدوا أن مستوى الفيضانات ليس كبيراً.