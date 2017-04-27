   بالفيديو.. شرطي يقتل قائد دراجة نارية لتجاوزه السرعة المحددة‎

المصدر: عمرو الزناتي- إرم نيوز

قتل شرطي أمريكي، شابًا كان يستقل دراجة نارية، بعدما صدمه من الخلف خلال مطاردة من أجل توقيفه، إذ لقي حتفه بسبب “مخالفة سرعة” بحسب مصادر بالشرطة الأمريكية.

ونشر مكتب الشرطة بمقاطعة بيركلي جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية مقطع فيديو، مدته 5 دقائق، أظهر دورية الشرطة وهي تطارد الشاب في شوارع المقاطعة دون توقف.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الشاب يدعى روبرت لي كلارك لم يكن يرتدي خوذة وقائية أثناء قيادته الدراجة خلال الملاحقة، موضحًا أن الشرطة عثرت على مخدر “القنب” مع الشاب عقب الاصطدام المروع.

وذكر بيان للشرطة أن الشرطي جيمس فانسنت تم إيقافه عن العمل مع التأكيد أنه سيتم إجراء تحقيق داخلي بعد تلك الواقعة، والذي أكد أنه كان يبحث عن المركبات المتجاوزة للسرعة القانونية عندما رأى دراجة كلارك النارية تتجاوز السرعة.