قتيلان في إطلاق نار داخل مدرسة بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية (فيديو)

المصدر: وكالات

قُتل شخصان وأصيب اثنان آخران في إطلاق نار، الإثنين، داخل صف في مدرسة إبتدائية في سان برناردينو شرق لوس أنجلوس، وفق ما أفادت الشرطة عبر تويتر.

وتعتقد السلطات أنها محاولة قتل أعقبتها محاولة انتحار، وفق ما أورد قائد شرطة المدينة جارود بورغان على صفحته على موقع تويتر.

وسبق أن شهدت سان برناردينو اعتداء ذا طابع متطرف في كانون الأول/ديسمبر 2015.

وأضافت الشرطة أن جرحى إطلاق النار الذي وقع في مدرسة نورث بارك الابتدائية تتم “معالجتهم”، لافتة إلى أن “تلميذين نُقلا إلى المستشفى”.

وتابعت أنه تم نقل التلاميذ الآخرين إلى مدرسة أخرى “كتدبير وقائي”.