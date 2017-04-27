فيديو مرعب لنجاة سائق شاحنة تعلقت بالهواء في السعودية

المصدر: قحطان العبوش - إرم نيوز

نجا سائق شاحنة كبيرة من موت محقق عندما انحرفت مركبته عن الطريق وتعلقت بالهواء في أعلى منحدر جبلي وعر يقع في “عقبة الصفيحة” بجنوب مدينة الطائف في السعودية.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، الشاحنة بعد أن انحرفت عن مسارها واستقر نصفها الخلفي على جانب الطريق، فيما تعلق نصفها الأمامي في الهواء، ليتمكن سائقها من الخروج منها سالماً.

ويقول مدونون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الشاحنة خرجت عن الطريق لوجود انحراف شديد فيه، وفقد سائقها السيطرة عليها، وتجاوزت الحواجز الأسمنتية بكاملها بعد أن حطمتها، وواصلت طريقها إلى الوادي، إلا أنها توقفت بعد أن أصبح جزء كبير منها معلقاً في الهواء.

وقال خبير السيارات السعودي، حسن كتبي‏، معلقاً على فيديو الحادثة الذي تم تداوله بشكل كبير: “مسكين لو لا لطف الله كان الحجز مؤكد على أول صف في الكراسي لمشاهدة الطبيعة بشكل مرعب بس ربنا قدر ولطف”.