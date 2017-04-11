بالصور: مصرع 5 طلاب وإصابة 3 آخرين جميعهم أشقاء في حادث مروع بالسعودية‎

المصدر: قحطان العبوش- إرم نيوز

لقي خمسة طلاب مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطرة، وجميعهم أشقاء في حادث مرور مروع وقع خلال عودتهم من المدرسة إلى المنزل في منطقة المدينة المنورة بالسعودية.

وقالت إدارة تعليم المدينة المنورة، إن سيارة وانيت كانت تقل ثمانية طلاب وطالبات من متوسطة وثانوية الضميرية ومجمع مدارس الضميرية للبنات في المدينة المنورة، في طريق عودتها لإيصالهم إلى منزلهم ظهر الاثنين عندما اصطدمت بناقلة.

وأضافت الإدارة إن خمسة أشقاء لقوا حتفهم في الحادث وهم موفق وفارس وعبدالله وماجد وشقيقة لهم، فيما أصيب خالد وشقيقتان له بجروح خطرة في الحادث الذي وقع بمركز الضميرية الذي يبعد 115 كيلو مترا عن المدينة المنورة.

وقدمت إدارة التعليم تعازيها لوالد الضحايا، مطلع المشرافي المطيري، وأوضحت أن صلاة الجنازة على المتوفين ستكون بعد فجر اليوم الثلاثاء بالمسجد النبوي الشريف ثم يوارون الثرى في مقبرة بقيع الغرقد.

وجاء الحادث المأساوي في اليوم الثاني لبدء المرحلة الدراسية الجديدة بعد انتهاء إجازة منتصف الفصل الثاني يوم السبت الماضي.