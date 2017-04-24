اعتقال فتاتين خليجيتين في حالة سكر اصطدمت سيارتهما الفارهة بدورية شرطة

المصدر: الكويت- إرم نيوز

أمر مدير عام الإدارة العامة لشرطة النجدة في الكويت، اللواء عبد العزيز الهاجري بحجز فتاتين الأولى مواطنة كويتية والثانية خليجية في أحد مراكز الشرطة في العاصمة الكويت، على خلفية الاصطدام والهروب والاشتباه بحالة غير طبيعية، وكذلك اتلاف أملاك الدولة، وإحالتهما إلى الأدلة الجنائية.

كما أوعز إلى حجز المركبة التي كانتا تستقلانها، والتي يزيد سعرها عن 50 ألف دينار كويتي.

وبحسب مصدر أمني كويتي، تلقت دوريات الشرطة بلاغًا عن حادث سير وهروب، حيث قام الشخص الذي تعرض للحادث بالإبلاغ عن السيارة التي اصطدمت به وهربت، وبعد التعميم على أوصاف المركبة، وتحديد مكان تواجدها، كان على متنها فتاتان، ولدى الطلب من المركبة التوقف رفض قائدها الامتثال واصطدمت بالدورية لتعطيل حركتها، ولكن تم السيطرة على المركبة.

وطلب الطرف الثاني المتضرر في الحادث، وهو مواطن يقيم في السالمية ملاحقة الفتاتين قضائيًا، لأن مركبته الفارهة يصل سعرها أيضًا إلى ما يفوق الـ 50 ألف دينار كويتي.