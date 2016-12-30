11 قتيلًا وجريحًا إثر سقوط مبنى قديم في مصر (صور)

المصدر: يوسف القاضي - إرم نيوز

انهار مبنى قديم في مصر على عدة عائلات، بينهم عروسان تم زفافهما أمس، صباح اليوم الجمعة، حيث تواصل الأجهزة الأمنية ورجال الإنقاذ، رفع الأنقاض، للبحث عن 4 مفقودين.

وشهدت محافظة الدقهلية في مصر، صباح اليوم، انهيار مبنى من 5 طوابق، تسكنه عدة أسر، حيث سقط على 3 منها، كانت متواجدة به، فيما كانت الأسرة الرابعة خارج المنزل، لزيارة أحد الأقارب بإحدى المحافظات المجاورة.

وانتشلت قوات الحماية المدنية، 5 جثث حتى الآن، فيما تم إنقاذ 6 أفراد، بينهم العروسان، وحالتهم خطرة.

وتواصل الأجهزة المعنية البحث عن أفراد آخرين، بعد أن سقطت أدوار المنزل كاملة على الأرض.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن الدقهلية، في تصريحات لـ “إرم نيوز”، إن عمليات البحث عن ضحايا أو مصابين جدد لا تزال جارية، مشيرًا إلى وجود قرابة أربعة أفراد مفقودين.

وأوضح المصدر في تصريحاته، أن المبنى المنهار غير حاصل على تراخيص بناء، والسبب الرئيس في سقوطه، يرجع إلى مرور عشرات السنوات على بنائه، في قطعة أرض تعوم على مياه الصرف الصحي، الناتجة عن بناء “بالوعات صرف خاصة”.

وذكر المصدر أن غالبية الجثث والمفقودين بالطابقين الأول والثاني، نتيجة سقوط كافة أدوار المنزل عليهما، الأمر الذي منع من سرعة إنقاذهم، نتيجة إزالة الأنقاض أولاً بأول.