طفل مصري يقتل والده بمساعدة أمه بسبب “المصروف”

المصدر: يوسف القاضي - إرم نيوز

لم يكن أب مصري يعرف أن خوفه على نجله من أصدقاء السوء، بمنعه من الخروج المستمر معهم، سيكون سببًا في إنهاء حياته، ولم يكن يتخيل يومًا ما، أن السيدة التي عاشت معه وأنجبت هذا الابن، ستلعب دور العامل المساعد لنجلها في قتله.

30 طعنة استقرت في صدر وقلب السائق المصري “ع.أ.ش”، أودت بحياته داخل شقته السكنية.

واستغل الابن نوم والده الأربعيني، ليجدها فرصة سانحة للتخلص منه دون مقاومة، حيث أحضر سكينًا، لينفذ جريمته التي خطط لها قبل إسبوعين من فعلته.

وتلقى رجال الأمن في قسم شرطة كرداسة في الجيزة، بلاغًا يفيد بمصرع السائق، بمنطقة المعتمدية، لينتقلوا بعد ذلك إلى المكان لبدء الإجراءات الرسمية اللازمة.

وبالفحص والمعاينة وجمع المعلومات والتحريات، تبين أن نجل المجني عليه –وهو طالب في 15 من عمره- هو من ارتكب الجريمة بمساعدة والدته، بسبب منع والده المصروف عنه، واعتراضه الدائم على خروجه من المنزل.

وأضاف الابن أنه “استغل نوم والده لقتله، لتستيقظ الأم البالغة من العمر 33 عامًا من نومها بجوار والده، على الدماء، ولم تجد أمامها حلًا سوى إخفاء جريمة ابنها”.

وساعدت الأم، نجلها، على نقل جثة والده لسيارته الخاصة، وتركه بها في مكان بعيد قليلًا عن محل الإقامة، ثم أشعل الجاني النار في الفراش، الذي امتلأ بدماء الأب، لإخفاء الجريمة.

وتولت النيابة العامة التحقيقات، بعد القبض على الزوجة وابنها، وقررت تشريح الجثة، تمهيدًا للتصريح بدفنها.