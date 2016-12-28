كلب شجاع يرقد أمام القطار لينقذ صديقته المصابة (فيديو)

المصدر: أبانوب سامي - إرم نيوز

أظهر مقطع فيديو مؤثر، قصة كلب مخلص، أنقذ حياة صديقته وهي مصابة ولا تستطيع الحراك، على السكة الحديدية.

واجهت الكلبة المرعوبة، الموت المحقق، وهي ترقد على السكة الحديدية لمدة يومين، بينما تمر القطارات فوق رأسها، ولكن رفيقها المحبب “باندا”، قام بحمايتها حتى وصلت المساعدة، فيما نجت الكلبة “لوسي” بأعجوبة من المحنة.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، كانت لوسي مصابة للغاية، ولا تستطيع التحرك من على السكة الحديدية في أوكرانيا، ولكن “باندا” أبقاها على قيد الحياة بالجلوس بجوارها، ودفع رأسها إلى الأسفل عندما كانت القطارات تمر فوقهما، وإذا اقترب السكان المحليون في “أوزجورود”، كان ينبح ليخيفهم.

اكتشف الكلبين، الدكتور ينيس مالافيف، الذي شارك مقطع الفيديو، حيث يظهرهما وهما ينبطحان، لتفادي القطار، الذي يسرع فوق رؤوسهما، وفي النهاية، تم إنقاذ الحبيبيْن، واستمرا في العناق، داخل صندوق السيارة، وهما في طريقهما إلى الطبيب البيطري.

وقال مالافيف، إنه لم يتضح بعد سبب إصابة “لوسي”، حيث ربما أنها صُدمت من قطار أثناء عبورها الطريق.

وأضاف: “هذه قصة مؤثرة للغاية، حيث استقبلت مكالمة هاتفية من أحد الأصدقاء، وقال إن هناك كلبين راقدين على خط السكة الحديد، بالقرب من قرية “زيجلوفكا” منذ يومين، وعندما وصلنا، اتضح أن الأنثى كانت مصابة، ولا تستطيع التحرك، ولكن الكلب الذكر كان يحميها، وفجأة، رأيت قطارا يقترب، وشعرت بالغثيان لكن عندما سمع الكلب الذكر صوت القطار يقترب، اقترب من الكلبة ورقد بجوارها وانبطح كلاهما ليمر القطار”.

ويبدو أن الكلب الذكر، كان يفعل هذا لمدة يومين على التوالي، حيث كان يبقيها دافئة، وتابع: “أنا لا أعرف ماذا يسمى هذا : أهو غريزة، حب، صداقة، أم ولاء؟ ما أعرفه بالتأكيد هو أن هذا قدر من الحب يعجز عنه بعض البشر”.

وأردف أن الكلبين الآن “بصحة وعافية”، بعد محنتهما المرعبة، ولم تكن “لوسي” مصابة بكسور بل بكدمات شديدة.

يأتي هذا، بعد أسابيع قليلة من قيام رجال الإطفاء بمهمة إنقاذ استغرقت 9 ساعات، لإنقاذ كلب عالق في نفق تحت الأرض، بـعمق 4.5 متر في دورست.

وقد تم تعقب أصحاب باندا ولوسي، وإعادة الحبيبين إليهما، ويؤكد هذا الفيديو الذي انتشر سريعًا، أن الكلاب هي أفضل صديق للإنسان.