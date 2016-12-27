أوكرانيا تهدم تماثيل لينين وتغيّر أسماء شوارع تذكر بالحقبة السوفيتية

المصدر: كييف - إرم نيوز

أسقطت أوكرانيا 1320 تمثالاً لمؤسس الدولة السوفيتية لينين خلال عام 2016 الذي يوشك على الانتهاء، وقامت بتغيير أسماء الشوارع التي تذكر بالحقبة السوفيتية .

وقال المعهد القومي الأوكراني للذكرى القومية في كييف، اليوم الثلاثاء، إنه تم إعطاء 51 ألفا و500 شارع في أوكرانيا أسماء جديدة لا تذكر بالماضي الشيوعي لأوكرانيا.

ويحرص البرلمان والحكومة في أوكرانيا على التخلص من أي بقايا روسية في أوكرانيا. ولكن هناك حالات فردية لا يزال هناك خلاف بشأنها مثل تغيير اسم مدينة دنيبروبتروفسك الكبيرة إلى مدينة دنيبرو.

وفي العاصمة كييف، تم تحويل شارع موسكو بروسبكت الشهير إلى شارع بانديرا بروسبكت على اسم شتيفان بانديرا الذي ولد العام 1909 وتوفي العام 1959، ويعتبره الكثيرون في غرب أوكرانيا بطلاً قومياً للمقاومة ضد الاتحاد السوفيتي أواخر الحرب العالمية الثانية، في حين يراه أوكرانيون آخرون عميلاً للنازيين.