بالفيديو.. القبض على طالب أطلق النار من رشاش في مدرسة بالسعودية

المصدر: الرياض – إرم نيوز

تمكنت الجهات الأمنية في محافظة تثليث في المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، من القبض على الطالب مطلق النار من رشاش في إحدى المدارس، وآخرين شاركوا في مشاجرة جماعية.

ووقعت مشاجرة جماعية، يوم الثلاثاء، بين مجموعة طلبة في المدرسة، وعقب خروج الطالب من المدرسة أطلق النار على مبنى المدرسة ومنسوبيها، دون أن يصب أحد بأذى.

وتحفظت الجهات الأمنية على الطالب ومتورطين آخرين شاركوا في المشاجرة، وما زال التحقيق جاريا لمعرفة الملابسات، وفقا لصحيفة “قبس”.

وكان مقطع فيديو تم تداوله على نحو واسع على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر طالباً وهو يمسك رشاشاً قبل أن يتمكن معلم بمساعدة آخرين من سحبه من يد الطالب، فيما تدخل طالب آخر وانتزعه بالقوة وهدد به المعلمين الذين تواجدوا في المكتب حسبما ظهر في المقطع.

وتفاعل سعوديون مع الواقعة عبر هاشتاغ #طالب_يطلق_النار_داخل_مدرسته على موقع التواصل “تويتر”، حيث حملوا ضعف القوانين وغياب البديل المسؤولية بازدياد العنف في أوساط الشباب والمراهقين.

وقال “خالد آل محمد”: “حاربوا المخدرات والشيلات والجهل واشغلوا الشباب بنوادي رياضية وثقافيه وتقنية يتحول الشباب من مشكلة إلى ثروة”.

وعلقت “سارة”: “الله يعين المعلمين، أتوقع قبل لا يداوم سامع شيلة – اخذ حقة بدق خشوم – هنا تكمن ثقافة العنف والكراهية”.

ورأى “مساعد الكثيري”: “عادي جداً في ظل ضعف العقوبات بل والعنف في المجتمع سيزيد إن لم يكن هناك عقوبات رادعة بعيدة عن الطلايب وحب الخشوم”.

وقال “حماد الشمري”: “ظاهرة حمل السلاح بدأت تزيد وتنتشر بشكل خطير ظاهرة تدعمها عادات وسلوكيات إجتماعية في ظل غياب الوعي والقانون”.