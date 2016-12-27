وفاة مؤرّخ السعودية وشجرة الأسرة المالكة الشيخ عبدالرحمن الرويشد

المصدر: الرياض - إرم نيوز

نعى السعوديون المؤرّخ والباحث الشيخ عبد الرحمن بن سليمان الرويشد عن عمر ناهز الـ 88 عاماً،

وولد الرويشد في الدرعية العام 1928 – في مدينة الرياض، وعاصر كل تطوراتها والتحولات التي شهدتها عبر 80 عاماً، وأمضى سني عمره في البحث والتأليف والتعريف بتاريخ الدولة السعودية حتى استحق عن جدارة لقب مؤرّخ الدولة السعودية فهو دقيق ومرجع عملي ومفيد جداً في أطروحاته وكتاباته.

ومن أشهر مؤلفاته ـ الجذور الأصيلة للتعليم في وسط الجزيرة العربية ـ والرياض في مئة عام ـ والستون رجلاً خالدو الذكر وقصر الحكم في مدينة الرياض ـ وإمارات اليمامة من حكم الفوضى حتى قيام الدولة السعودية ـ وهيئة البيعة موروث سياسي أنضجته تجربة الحكم في البيت السعودي.

وحصل الرويشد على جائرة الأمير سلمان بن عبد العزيز لدراسات تاريخ الجزيرة العربية، ووسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى، كما أوكل له الملك فهد عمل شجرة الأسرة المالكة، حيث وضع قاعدة معلوماتها حتى باتت مرجعاً أساسياً لتاريخ الأسرة الحاكمة.