بالفيديو.. قُبلة ساخنة في أحد شوارع السعودية تثير عاصفة انتقادات

المصدر: قحطان العبوش- إرم نيوز

تسبب مقطع فيديو تم تداوله فجر اليوم الثلاثاء على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعاصفة انتقادات واسعة من قبل المدونين السعوديين الذين يقولون إنه يُظهر طالبة في المرحلة المتوسطة تقف بجانب سيارة وتتبادل القبل الساخنة مع سائقها.

ويظهر في مقطع الفيديو بالفعل طالبة ترتدي النقاب وتقف بجانب سيارة متوقفة لتحاور سائقها قبل أن تدخل رأسها من شباك السيارة، بينما تمر سيارات أخرى وطالبات بالقرب منها كما يظهر في التصوير الذي تم من مكان قريب.

ولا يمكن لـ “إرم نيوز” التأكد من حقيقة الفيديو وتاريخ تصويره ومكانه بالضبط، فيما لم يصدر بعد أي تعليق رسمي سواء من وزارة التعليم أو حتى الجهات الأمنية التي تتابع ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

#فيديو.. .

في مشهد غير أخلاقي.. طالبة تتبادل القبلات مع شاب بالقرب من مدرستها، وأمام المارة . .#سربوت_يبوس_طالبه_متوسط #السعودية – pic.twitter.com/aSWg9Fi1f4 — أخبار السعودية (@SaudiNews50) May 16, 2017

وعلى موقع “تويتر” الذي يجمع ملايين السعوديين، حقق الوسم “#سربوت_يبوس_طالبه_متوسط” نحو 40 ألف تغريدة حتى ساعة إعداد هذا الخبر مع توقعات بوصوله لأرقام قياسية في بلد محافظ كالمملكة ويتخذ أبناؤه من مواقع التواصل الاجتماعي منصة رئيسية لنقاشاتهم حول مختلف القضايا.

وتنوعت تعليقات المغردين السعوديين على الوسم بين فريق يطالب بالتحقيق الرسمي فيها، وآخر غاضب من جرأة الفتاة، وثالث يرى أن ما جرى هو بسبب غياب هيئة الأمر بالمعروف التي قلصت السعودية صلاحياتها، ورابع يشكك أصلاً في حقيقة الفيديو.

ومن المرجح أن تتدخل جهات رسمية للتحقيق في الفيديو بعد أن تحول لصدارة اهتمامات أبناء المملكة على مواقع التواصل الاجتماعي وكشف حقيقته ومعاقبة المدانين الذين قد يكون بينهم مصور المقطع ذاته فيما لو ثبت أن من صورهم أقارب.