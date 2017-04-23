سعودية تلقي بنفسها من أعلى مدرستها

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أقدمت طالبة سعودية بالصف الأول الثانوي، اليوم الأحد، على إلقاء نفسها من أعلى مبنى مدرستها بضاحية قارا بمنطقة الجوف، فيما فتحت الشرطة السعودية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

وقال المقدم يزيد النومس، المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة الجوف، إن “مركز شرطة قارا تلقى بلاغا يفيد بقيام طالبة تبلغ من العمر 16 عاما برمي نفسها من أعلى سطح مبنى مدرستها، وتم إشعار هيئة التحقيق والادعاء العام، ولا يزال التحقيق جارياً لمعرفة ملابسات الحادث”.

ومن جانبه، أوضح الناطق الإعلامي باسم الهلال الأحمر، حمدان الضويحي، أن “فرق الإنقاذ باشرت الحادثة، وتبين أن الطالبة أُصيبت بكسور متفرقة وحالتها شبه حرجة، وتم إدخالها مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز في سكاكا لاستكمال العلاج”.