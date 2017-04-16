ميلانيا ترامب وابنها ينتقلان للعيش في البيت الأبيض

المصدر: وداد الرنامي -إرم نيوز

تراجعت ميلانيا ترامب عن قرارها بعدم الإقامة في البيت الأبيض ، ونقلت حقائبها وحقائب ابنها إليه حسب مجلة “بيبل”.

فمنذ شهور وسيدة أمريكا الأولى ترفض الالتحاق بزوجها الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض ، بحجة أنها تريد أن تحافظ على ابنهما بارون بعيداً عن عالم السياسة ،وليستمر في مدرسته القديمة .

مما فتح الباب أمام الكثير من التكهنات بسوء العلاقة الزوجية بين الزوجين ، كما أن الأمريكيين طالبوا ميلانيا بدفع نفقات حراستها الشخصية التي تكلف دافعي الضرائب الكثير ،ما دامت ترفض الإقامة في البيت الأبيض.

بارون ترامب من جهته دعا أصدقاءه لزيارته في البيت الأبيض حسب تصريحات البعض منهم ، كما وعدهم بإقامة بعض الحفلات في إقامته الجديدة حسب موقع “هوليولايف” ، الذي أكد أن الفتى (11عاما) استفسر عن وجود عدد كافي من الغرف لاستضافة أصدقائه.

كما ظهر بارون مع والدته ميلانيا نهاية الأسبوع خلال الاحتفال بعيد الفصح، والإقامة في البيت الأبيض تعني كذلك حضور الكثير من المناسبات الرسمية التي يتطلبها منصب رئيس الولايات المتحدة منه ومن عائلته.