تعرّف على دليل الاحتفال برأس السنة 2017 في دبي

المصدر: أحمد شاهين- إرم نيوز

قدّمت مدينة دبي، خططًا لكيفية التغلب على الاندفاع، الذي قد يتعرض له المحتفلون بالعام الجديد، في جميع أنحاء الإمارة، أثناء مشاهدتهم الألعاب النارية، من بينها المجيء مبكرًا إلى النقاط المحددة، وترك سياراتهم في المنزل، والاعتماد على وسائل النقل العام، بالإضافة إلى بعض النقاط البسيطة الأخرى التي تساعدهم على الاحتفال بسعادة.

برج خليفة

من المعروف أن برج خليفة، هو المكان الأبرز لمشاهدة الألعاب النارية، ليلة رأس السنة الميلادية، في دبي، ما يتسبب بتواجد عدد من الحشود الضخمة، وتوافد السياح إلى أطول ناطحة سحاب في العالم، لرؤية تلك العروض، التي لا تزال لا مثيل لها في العالم أجمع، ولكن كيف ستتوجه إلى برج خليفة؟:

عبر وسائل النقل العام: مترو دبي سيعمل دون توقف طوال ليلة رأس السنة الجديدة، ولكن لن يمكنك الوصول إلى برج خليفة عبر محطة برج خليفة/ دبي مول، التي سيتم إغلاقها من 10 مساء وحتى السادسة صباحًا.

عبر السيارة: الذهاب بالسيارة سيكون صعبًا جدًا، حيث سيتم إغلاق بعض الطرق لإفساح المجال للمشاة، ما سيجعل من الصعب دخول سيارتك إلى المكان، بالإضافة إلى مشكلة أخرى تتمثل في كيفية الخروج من المنطقة، عقب الانتهاء من الألعاب النارية، خاصة أن بعض الطرق إلى برج خليفة، سيتم إغلاقها من السادسة مساءً.

أين تشاهد العرض: نافورة دبي، سوق البحر، برج بارك، محمد بن راشد بوليفار، فندق المنزل بلازا.

نخلة جميرا

من المثير للاهتمام في نخلة جميرا، أن الألعاب النارية تضيء على شكل نخلة، في أمر فريد من نوعه.

عبر وسائل النقل العام: خذ محطة مترو مركز الإمارات للصرافة، ومنها إلى أبراج داماك العقارية، أو محطة أبراج بحيرات جميرا، ثم الانتقال إلى محطة ترام دبي، والذي سيأخذك إلى شارع الصفوح، ومن محطة ترام الصفوح، هناك جسر للمشاة يؤدي إلى قطار نخلة جميرا.

أين تشاهد العرض: شاطئ جميرا، كيت بيتش، أي فندق حول النخلة.

برج العرب

برج خليفة مزدحم جدًا، ولكن لا تقلق، برج العرب هو التالي في أهم البقاع التي ستتواجد بها عروض رأس السنة الميلادية، والجزء الممتع، أن العروض لن تكون مقتصرة على برج العرب فقط، ولكن هناك أماكن أخرى، مثل جميرا، وفندق جميرا بيتش.

عبر وسائل النقل لعام: خذ الحافلات من على شاطئ البحر، سواء محطة مدينة دبي للإنترنت، أو مترو نخيل، هذه الحافلات ستقلك إلى طريق السفوح، بالقرب من برج خليفة، وهذه الحافلات هي: “88، وX28، و8”.

عبر السيارة: مرة أخرى لا ينصح بالسيارات، لاسيما أن مواقف السيارات بعيدة جدًا عن المكان، إلا إذا كنت ترغب في السير.

ويمكن مشاهدة العرض في أم سقيم بارك، أمام أكاديمية شرطة دبي، مدينة جميرا، شاطئ جميرا.