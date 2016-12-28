كيف راوغ عجوز مصري وزوجته الأمن للهروب من 375 حكمًا قضائيًا؟

المصدر: محمد علام- إرم نيوز

تقاسم مصري في نهاية العقد السادس من العمر، مع زوجته الستينية، 375 حكمًا قضائيًا صادر ضدهما، في عدة قضايا تتعلق بشيكات دون رصيد، وتبديد وإيصالات أمانة، حيث لم يمنعهما كبر السن من التوقف عن ممارساتهما.

وألقت قوات الأمن في مصر، القبض على التاجر المصري “م.س- 69 عامًا”، وزوجته “ز.م-62 عامًا ربة منزل”، بعد أن اتخذا من منطقة المعمورة بمحافظة الإسكندرية، مكانًا للاختباء والهروب، عقب انتقالهما من محل إقامتهما بمحافظة البحيرة، لصعوبة الوصول إليهما، ومن ثم القبض عليهما.

وبعد تعدد القضايا، وصدور عشرات قرارات الضبط والإحضار لتنفيذ الأحكام، تم إجراء التحريات الأمنية، وتتبع من هم على علاقة بالمتهمين، حتى تم القبض على الزوجين.

وجاء في الكشف الجنائي عن الزوج، اتهامه في 223 قضية، صدرت بها أحكام قضائية ضده، في شيكات دون رصيد ومخالفات المباني، وسرقة التيار الكهربائي، وتبديد إيصالات أمانة، في حين جاءت الزوجة بعده، بصدور 152 حكمًا قضائيًا ضدها، في قضايا مماثلة.

وأحيل الزوجان للنيابة العامة بالإسكندرية، التي قررت حبسهما على خلفية القضايا المتهمين فيها، تمهيدًا لترحيلهما، واستكمال محاكمتهما في قضايا أخرى.