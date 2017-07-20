الطيران العُماني تجري محادثات مع إيرباص وبوينغ لزيادة طائراتها “العريضة البدن”

قال بول جريجورويتش الرئيس التنفيذي لشركة الطيران العماني اليوم الخميس، إن الشركة تجري محادثات مع شركتي إيرباص وبوينغ لصناعة الطائرات لزيادة أسطولها من الطائرات العريضة البدن إلى 25 طائرة، وإنها تأمل استكمال الاتفاق خلال شهرين أو ثلاثة شهور.

وقال جريجورويتش إن الشركة تمتلك حاليا 16 طائرة عريضة البدن، منها ست طائرات بوينج طراز 787 دريملاينر وعشر طائرات إيرباص طراز ‭‭A330‬‬، لكنها تأمل بزيادة هذا العدد إلى 25 طائرة. وسيشمل هذا استبدال بعض طائرات إيرباص الموجودة حاليا وإضافة تسع أخرى جديدة.

وأبلغ الرئيس التنفيذي رويترز على هامش مؤتمر صحفي في كوالالمبور “نتفاوض حاليا مع إيرباص وبوينغ. إذا كان هناك عرض جيد (من بوينغ) ربما نأخذ جميع الطائرات منها أو يمكننا أن نمزج بين طائرات إيرباص ‭‭A350‬‬ وبوينج 787”.

وتعليقا على القيود التي تواجهها شركة الخطوط الجوية القطرية بسبب الأزمة الخليجية قال جريجورويتش إن الشركة “تسد الفجوات عند الحاجة” لنقل الحجاج والمعتمرين إلى بلادهم.

وأدت الأزمة إلى حرمان الخطوط الجوية القطرية من حقوق الهبوط والإقلاع في مطار دبي الدولي وحصلت عليها شركة الطيران العماني.

وقال رئيس الشركة “امتلكنا عندئذ فرصة زيادة الرحلات بين مسقط ودبي من ثماني إلى عشر رحلات يوميا”.