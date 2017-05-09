أمريكا تدرس حظر أجهزة الحاسوب على الطائرات القادمة من أوروبا

المصدر: واشنطن - إرم نيوز

أعلنت السلطات الأمريكية نيتها حظر أجهزة الحاسوب في مقصورة الركاب على متن الطائرات القادمة من أوروبا، لتوسّع بذلك الإجراء الذي تطبقه على الرحلات من بعض بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال ديفيد لابان المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي للصحافيين، الثلاثاء، إن “وزارة الأمن الداخلي توشك على اتخاذ قرار توسيع ذلك الحظر مع اقتراب العطلة الصيفية”.

وأضاف أنه “تم تحذير شركات الطيران التي تسيّر رحلات بين أوروبا والولايات المتحدة إلى أن من المرجح تنفيذ خطوة حظر أجهزة الكمبيوتر”، غير أنه أشار إلى أن الوزير جون كيلي “لم يأخذ قراراً رسميًا”.

وفي آذار/ مارس الماضي، أعلنت الولايات المتحدة حظر إدخال أجهزة الحاسوب المحمولة والألواح والألعاب الإلكترونية إلى مقصورات الركاب للرحلات المباشرة القادمة من تركيا ومصر والكويت والإمارات والسعودية والمغرب وقطر والأردن.

وانضمت بريطانيا إلى الولايات المتحدة في حظر أجهزة الكمبيوتر المحمولة واللوحية على رحلات 14 شركة طيران تسير رحلات إلى بريطانيا من خمس دول عربية هي مصر والسعودية وتونس والأردن ولبنان إضافة إلى تركيا.