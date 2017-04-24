دبي لصناعات الطيران تشتري “أواس” لتأجير الطائرات

المصدر: دبي - إرم نيوز

أعلنت “دبي لصناعات الطيران” اليوم الاثنين، استحواذها على “أواس” لتأجير الطائرات ومقرها دبلن لتضيف أكثر من 200 طائرة إلى أسطولها.

وقالت دبي لصناعات الطيران، إن الشركة المندمجة ستملك أسطولًا من الطائرات المملوكة وتحت الإدارة وقيد الطلب حجمه 394 طائرة بقيمة إجمالية تتجاوز 14 مليار دولار.

ولم تعلن تفاصيل صفقة شراء الشركة من “تيرا فيرما كابيتال بارتنرز” ومجلس استثمار خطة معاشات التقاعد في كندا.

وقال خليفة الدبوس العضو المنتدب لدبي لصناعات الطيران في بيان من الشركة: “يمثل الاستحواذ على شركة “أواس” خطوة مهمة من الناحیة الاستراتیجیة ویضع دبي لصناعات الطیران بین أهم عشر شركات لتأجیر الطائرات.”

تملك “أواس” وتدير 231 طائرة ولها أكثر من 90 عميلًا في 47 دولة.

كانت وكالة رويترز للأنباء، نشرت في ديسمبر/ كانون الأول أن “أواس” معروضة للبيع في مزاد قد يسفر عن تقدير قيمة الشركة بسبعة مليارات دولار شاملة الديون.