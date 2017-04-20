إعداد دراسة لإقامة 5 مدن ذكية بالسعودية.. وهذه هي المناطق المستهدفة

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية أنها أعدت دراسة لتنفيذ مبادرتها لتطبيق مفاهيم المدن الذكية في المملكة.

واختارت الوزارة 5 مدن من بين 17 مدينة لتنفيذ مبادرتها، وهي الرياض، مكة المكرمة، جدة، المدينة المنورة، والأحساء.

وشملت الدراسة 17 مدينة يشكل عدد سكانها 72 % من إجمالي سكان المملكة.

وتتضمن مبادرة المدن الذكية تطبيق 5 مبادرات وهي “المواقف الذكية، الإضاءة الذكية، المخلفات الصلبة، الكاميرات الذكية، وأجهزة قياس التلوث البيئي”.

وسيشهد عام 2018 بحسب الوزارة تحويل مدينتين واستكمال تحول بقية المدن الـ5 بحلول عام 2020.

وستنفذ المبادرة بالتعاون مع شركات عالمية، في حين ينفذ نموذج تجريبي في الرياض، وتحديدا في المنطقة التجارية الواقعة بين شارع الملك فهد غرباً وشارع العليا شرقاً، وشارع العروبة شمالاً وشارع موسى بن النصير جنوباً.