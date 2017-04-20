السعودية تقصر العمل في المراكز التجارية على مواطنيها فقط

المصدر: قحطان العبوش - إرم نيوز

أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية الخميس، قراراً يقضي بقصر العمل في المراكز التجارية الكبرى (المولات) على مواطنيها من الجنسين، وحظرت عمل الوافدين الأجانب فيها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد أبا الخيل‏ في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” “وزير العمل والتنمية الاجتماعية يصدر قراراً بقصر العمل بالمراكز التجارية المغلقة (المولات)بالمملكة على السعوديين والسعوديات”.

وسيوفر القرار الجديد عشرات آلاف الوظائف للسعوديين عند تطبيقه، فيما سيحرم الوافدين الأجانب منها بعد سنوات طويلة من عملهم في القطاع.

ولم تصدر بعد تفاصيل القرار الجديد وتاريخ البدء بتطبيقه والمهلة الزمنية التي ستمنحها الوزارة للمولات كي تطبق القرار.

ويندرج القرار الجديد في إطار خطة حكومية تستهدف سعودة الوظائف في القطاع الخاص (إحلال موظفين سعوديين مكان الوافدين)، بدأت قبل نحو 20 عاماً وكان قرار سعودة قطاع بيع وصيانة الهواتف النقالة العام الماضي آخرها.