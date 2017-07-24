استقرار أسعار الذهب مع استمرار ضعف الدولار

استقرت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بدعم من الضبابية السياسية في الولايات المتحدة، بعدما لامست أعلى مستوى في أربعة أسابيع، مع بقاء الدولار قرب أدنى مستوى في 13 شهرا.

واستمرت الضغوط على الدولار جراء الشكوك في تمرير برامج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتحفيز والإصلاح الضريبي، وإن كانت العملة الأمريكية ارتفعت قليلا الاثنين.

ويؤدي تراجع الدولار، إلى خفض تكلفة المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأمريكية، على حائزي العملات الأخرى.

وظل الذهب مستقرا دون تغير يذكر في التعاملات الفورية عند 1254.11 دولار للأوقية “الأونصة”، بحلول الساعة 0744 بتوقيت جرينتش.

وكان المعدن الأصفر لامس في وقت سابق أعلى مستوى له في أربعة أسابيع، عند 1257.18 دولار للأوقية بعد ارتفاعه 2.1% الأسبوع الماضي.

ولم يسجل الذهب تغيرا يذكر أيضا في العقود الأمريكية الآجلة تسليم آب/أغسطس، ليستقر عند 1254.30 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، لم تسجل الفضة تغيرا يذكر لتستقر عند 16.47 دولار للأوقية، بعدما لامست في وقت سابق أعلى مستوى منذ الثالث من تموز/يوليو عند 16.53 دولار للأوقية.

وارتفع سعر الفضة 3.26% الأسبوع الماضي، مسجلا أكبر زيادة أسبوعية منذ أوائل كانون الثاني/يناير.

وانخفض البلاتين 0.4 % إلى 929.65 دولار للأوقية، وكان المعدن قفز نحو اثنين % الأسبوع الماضي في أكبر مكسب أسبوعي منذ منتصف أيار/مايو أيار.

ونزل البلاديوم 0.4 % إلى 842 دولارا للأوقية بعدما هبط 1.5% الأسبوع الماضي.