الذهب ينخفض قبيل اجتماع المركزي الأوروبي‎

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع ترقب المستثمرين لاجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم، من أجل استقاء المؤشرات على مستقبل برنامجه التحفيزي إلى جانب تأثير ارتفاع الدولار على المعدن النفيس.

وانخفض السعر الفوري للذهب، صباح اليوم، 0.2 بالمئة إلى 1237.86 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت عقود الذهب الأمريكية تسليم أغسطس/آب 0.3 بالمئة إلى 1237.80 دولار للأوقية.

وتراجعت الفضة 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.20 دولار للأوقية بعد أن لامست أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين عند 16.36 دولار في الجلسة السابقة.

وانخفض البلاتين 0.5 بالمئة إلى 913.50 دولار للأوقية. وفقد البلاديوم 0.1 بالمئة ليسجل 855.25 دولار للأوقية. كان المعدن سجل أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع عندما بلغ 872.25 دولار في الجلسة السابقة.