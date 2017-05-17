الذهب يصعد لأعلى مستوى في أسبوعين بفعل مخاوف سياسية

صعد الذهب لأعلى مستوى في أسبوعين، اليوم الأربعاء، بعد تراجع الأسهم الآسيوية وانخفاض الدولار في ظل حالة من الضبابية السياسية، بعدما قال مصدر إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) إنهاء تحقيق يتعلق بمستشاره الأمني السابق.

وبحلول الساعة 0746 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1243.31 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما ارتفع إلى أعلى مستوى له، منذ يوم الثالث من مايو/ آيار عند 1244.70 دولار، للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وحقق الذهب ارتفاعًا لليوم الخامس على التوالي.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6 بالمئة إلى 1243.50 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسة إلى أدنى مستوياته منذ يوم التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني عند 98.112.

وتأثر الدولار سلبًا ببيانات اقتصادية قوية في منطقة اليورو وانخفاض العائد على السندات الأمريكية مع تصاعد التوتر في واشنطن وصدور بيانات ضعيفة عن الإسكان.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة لأعلى مستوى لها منذ الثاني من مايو/ آيار وزادت 0.3 بالمئة إلى 16.87 دولار للأوقية.

ووصل البلاتين لأعلى مستوى له منذ الأول من مايو/ آيار، في وقت سابق من الجلسة لكنه انخفض بعدها 0.1 بالمئة إلى 936.74 دولار للأوقية.

وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 791.50 دولار للأوقية.