الذهب يهبط وسط إقبال على المخاطرة بفعل نتائج الانتخابات الفرنسية

المصدر: وكالات

هبط الذهب أكثر من 1% اليوم الاثنين، إلى أقل مستوى في نحو أسبوعين بعد أن تصدر مرشح الوسط إيمانويل ماكرون الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية؛ وهو ما عزز الأسهم وأثار موجة بيع للذهب الملاذ الآمن.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية أكثر من 1% إلى 1270.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0618 بتوقيت غرينتش بعد أن نزل إلى أدنى مستوى في نحو أسبوعين عند 1265.90 دولار في وقت سابق من الجلسة. وهبط الذهب في المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 1.3% إلى 1272.80 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.6% إلى 17.77 دولار للأوقية بعد أن لامست في وقت سابق أقل مستوى في شهر عند 17.65 دولار.

وتراجع البلاتين 0.4% إلى 966.40 دولار للأوقية؛ في حين ارتفع البلاديوم 1% إلى 799.30 دولار للأوقية.